Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Pirozzi

E' tutto pronto al Mirko Fersini per la venticinquesima giornata di campionato Primavera 1, Lazio a Atalanta sono pronte a sfidarsi: i biancocelesti sono reduci da due pareggi con Cagliari e Genoa e attualmente occupano il decimo posto in classifica; l'Atalanta invece occupa il tredicesimo posto e nell'ultima giornata ha battuto l'Udinese di misura per 1-0. Manca pochissimo al fischio d'inizio, ecco le formazioni scelte dai due allenatori.

Fraioli

Primavera 1, Lazio-Atalanta: le formazioni ufficiali

Lazio: Renzetti, Bordon, Nazzaro, D'Agostini, Munoz, Bordon, Serra, Farcomeni, Balde, Zazza, Milani. A disposizione: Bosi, Cipriani, Petta, Gelli, Cuzzarella, Gatto, Murinaj, Scuto, Battisti, Ciucci, Karsenty. Allenatore: Sergio Pirozzi.

Atalanta: Zanchi, Gobbo, Simonetto, Bonanomi, Baldo, Steffanoni, Armstrong, Camara, Ramaj, Idele, Monzoni. A disposizione: Bugli, Ghezzi, Capac, Mensah, Gariani, Tavanti, Bilać, Bonsignori Goggi, Arrigoni, Damiano, Fiogbe. Allenatore: Marco Zanchi.

L'arbitro dell'incontro

Arbitro: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (assistenti Davide Gigliotti di Lamezia Terme e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria).