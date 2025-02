Giordano: "Sarà una gara equilibrata. Su Castellanos vi dico che..."

In vista di Lazio-Napoli, gara che andrà in scena quest'oggi alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, La Gazzetta dello Sport ha condotto una lunga intervista al doppio ex, Bruno Giordano.

Castellanos penso che arriverà in doppia cifra, forse toccando anche i 15 goal stagionale. Mentre Lukaku deve accettare il peso degli anni, come sta facendo. Castellanos mi è sempre piaciuto tanto, ha dovuto sopportare la responsabilità dell'eredità di Immobile e non è cosa da poco. Oggi ha confermato di avere una tecnica pulita, nel modo in cui trova il goal o quando manda gli altri in porta. È bella da vedere, mi impressiona la naturalezza in cui entra nelle giocate.

Lukaku era tra i tre migliori attaccanti al mondo, con sei anni in meno. Ora si affida all'intelligenza, inoltre fa goal in partite. importanti: come contro il Milan, la Roma, la Fiorentina, l'Atalanta e la Juventus. Lazio e Napoli stanno dando la loro impronta sul campionato, anche avendo differenti codici di gioco. La gara sarà decisiva nei duelli, dipenderà molto dal lavoro dei marcatori.

Nonostante all'inizio mancasse la tipica fame del centravanti, Taty sta dimostrando molto, ha qualità diversa, ma è un giocatore che non si arrende, dà fastidio, pressa molto. Lukaku è un leader, averlo in squadra è un vantaggio, meglio averlo come amico che come nemico.

Sarà una partita equilibrata. Sono due squadre costruite sapientemente grazie ai loro tecnici, giocano entrambe in verticale, palleggiano molto.

Chi incide di più tra i due attaccanti? Castellanos si è prima dovuto liberare dell'ombra di Ciro Immobile, ma oggi segna e fornisce un bel numero di assist. Come Taty anche Lukaku è un riferimento che non si discute, lo ha voluto fortemente Conte, è un pilastro della sua idea di gioco.