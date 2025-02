Sinner-Wada, trovato l'accordo per la squalifica: ecco quanto dovrà scontare il tennista

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Jannick Sinner e l'Agenzia mondiale antidoping (Wada) hanno raggiunto un accordo sulla squalifica del tennista riguardante il caso clostebol, per cui è stato assolto dall'Itia (International Tennis Integrity Agency) l'estate scorsa.

Quanto dovrà scontare Sinner

Jannick Sinner ha accettato consensualmente la risoluzione proposta dalla Wada: il numero uno al mondo dovrà scontare una squalifica di tre mesi e potrà tornare a giocare a partire dal 4 maggio prossimo e ma potrà cominciare ad allenarsi nuovamente solo dal 13 aprile. Il tennista sarà quindi costretto a saltare i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid, per poi tornare in campo per gli Internazionali d'Italia, in programma a partire dal 7 maggio.

Il caso clostebol

Il tennista italiano dovrà scontare una pena di tre mesi per una violazione delle norme antidoping, essendo risultato positivo al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024. La stessa Wada conferma attraverso un comunicato ufficiale che il tennista “non aveva intenzione di barare e che la sua esposizione al clostebol non ha fornito alcun beneficio in termini di prestazioni”, tuttavia Sinner dovrà ugualmente scontare una sospensione di tre mesi.

Il comunicato ufficiale della Wada