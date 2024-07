Il Messaggero | Lazio a caccia di un terzino: tutti i nomi dalla Spagna e non solo

Completato (o quasi) l'attacco, la Lazio si prepara a rafforzare la difesa, concentrandosi in particolare sul terzino sinistro, indipendentemente dalla permanenza di Hysaj. Negli ultimi giorni si è spesso parlato della situazione di Juan Cabal del Verona, attualmente in sospeso e sempre più lontano dalla Capitale a causa dell'interesse di Rennes e Atalanta. Successivamente, è emerso il nome di Nuno Tavares, difensore in uscita dall'Arsenal, con un nuovo incontro previsto per la prossima settimana.

Gli altri nomi sul piatto

Ora, però, i biancocelesti sembrano rivolgersi al mercato spagnolo per rinforzare la fascia. L'ultimo nome accostato è quello di Javi Galan dell'Atletico Madrid, fuori dai piani di Simeone e in cerca di una nuova opportunità. Ma non è l'unico: secondo Il Messaggero, è emersa anche la candidatura di Javi Lopez, terzino sinistro classe 2002 dell'Alaves. Il suo contratto scade a giugno 2025 e non ha intenzione di rinnovarlo, rendendolo un'opportunità interessante sul mercato. Più distante invece la pista che porta ad Archie Brown del Gent, a causa dei costi troppo elevati.