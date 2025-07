Sinner in finale a Wimbledon: battuto Djokovic 3-0

Jannik Sinner torna a vincere contro Djokovic e questa volta lo fa volando in finale a Wimbledon, dove si scontrerà con Carlos Alcaraz.

Djokovic si è trovato di fronte un Sinner pronto a tutto, capace di giocate degne del numero 1 al mondo e, per questo motivo, il tennista serbo è stato sconfitto per 3 set a 0 (6-3; 6-3; 6-4).

Per Sinner sarà la prima finale a Wimbledon, ma sfiderà un tennista che conosce molto bene e con il quale ha avuto spesso molte difficoltà: Carlos Alcaraz.

Nonostante tutto, però, il tennista italiano è più che pronto e lo ha fatto intendere anche tramite la sua intervista post partita, riportata da Eurosport:

E' incredibile, non posso crederci. Era il torneo che guardavo da bambino in tv, è splendido. So quanto lavoro facciamo con il mio team. C'è anche la mia famiglia qui, è fantastico aver ottenuto questo risultato. Penso che Nole non stesse bene alla fine, si era infortunato con Cobolli. Ho cercato di restare calmo e giocare al meglio i punti importanti, sono contento della performance e vedremo cosa succederà in finale. Sto crescendo come giocatore su tutte le superfici, questo è importante per me. Quando ho cominciato sull'erba facevo molta fatica, adesso sono più a mio agio. Fa parte del processo di un lavoro quotidiano, è importante ottenere questi risultati ma anche il viaggio per ottenerli. Non so cosa aspettarmi, vista l'ultima finale... E' un grande onore condividere con Carlos il campo, ci spingiamo al limite ogni volta. E' un giocatore di riferimento per me, siamo tutti concordi sul fatto che sarà una bella partita. Non so se riusciremo a fare meglio di Parigi però...