Luis Alberto aggancia D'Amico e Nedved con 51 gol in maglia Lazio

La Lazio dovrà dimenticare in fretta la brutta sconfitta di ieri maturata sul suolo dell'Artemio Franchi di Firenze, dove ha perso per 2-1 una partita condotta dall'inizio alla fine dalla compagine allenata da Vincenzo Italiano. Ieri la Lazio è scesa in campo “piatta” sotto tutti i punti di vista, per usare la definizione che ha dato mister Sarri nel post-partita, serve resettare in fretta e ricaricare le pile fisiche e mentali in vista dell'altro importantissimo match in programma questo venerdì, 1 marzo, alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma dove la società capitolina ospiterà il Milan allenato dall'ex Stefano Pioli.

La squadra biancoceleste dovrà imparare molto e in fretta dalla trasferta di Firenze, proprio come affermato ieri nel post-partita ai microfoni ufficiali della Lazio da Luis Alberto: proprio “Il Mago” grazie al gol segnato ieri al Franchi raggiunge le 51 realizzazioni in maglia biancoceleste a fronte di 294 presenze. Con questo numero di gol aggancia in questa speciale classifica due leggende biancoazzurre: Vincenzo D'Amico e Pavel Nedved, i quali rispettivamente hanno impiegato 334 e 208 gare per raggiungere lo stesso numero di reti.

Ora tutti i tifosi della Lazio e mister Maurizio Sarri si augurano di aver definitivamente ritrovato Luis Alberto, che nelle ultime due partite ha realizzato due assist (contro il Torino) e un gol (ieri contro la Fiorentina). Per poter sperare in un miracolo serve la miglior versione di Luis Alberto, già a partire da venerdì contro il Milan e soprattutto martedì quando la Lazio affronterà il Bayern Monaco per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League.

Questo l'articolo pubblicato dalla Lazio sui propri canali ufficiali in merito al raggiungimento di questo speciale traguardo di Luis Alberto: