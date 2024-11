Melli: "I romanisti soffrono più per la Lazio che per le proprie delusioni"

Nella Capitale, la situazione calcistica è ormai diventata un riflesso di due mondi paralleli, due realtà che si contrappongono in maniera sempre più evidente. Da una parte, la Lazio vola sulle ali dell’entusiasmo, occupando il secondo posto in classifica e conquistando l’ammirazione di molti per i risultati ottenuti. Dall’altra, la Roma è in crisi profonda, con la recente decisione di esonerare il secondo allenatore della stagione e una posizione di classifica che la vede appena sopra la zona retrocessione. In questo scenario, il contrasto tra le due squadre non è mai stato così marcato, e a mettere in luce la sofferenza dei tifosi giallorossi ci ha pensato Franco Melli, intervenuto su Radio Radio. Nel suo intervento, Melli non ha nascosto la sua sorpresa per la piega che sta prendendo la stagione della Roma e, con un’esperienza decennale nel mondo del calcio, ha dichiarato di essere sbalordito dalla situazione che si è venuta a creare nella Capitale, sottolineando come lo stato d’animo dei tifosi giallorossi sia particolarmente segnato, a tal punto da non ricordare nulla di simile nel suo lungo percorso di osservazione delle dinamiche calcistiche romane. “Non ricordo di aver mai visto stati d’animo così tesi e travagliati”, ha affermato Melli, evidenziando come, in passato, la disperazione fosse un sentimento più comune tra i tifosi della Lazio.

