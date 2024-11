Impallomeni: "La Lazio ha una fame che manca a molte altre squadre”

Stefano Impallomeni ha elogiato la Lazio per l’ottima performance mostrata in questo avvio di stagione, che l’ha portata al secondo posto in classifica. L’ex calciatore ha sottolineato come la squadra di Marco Baroni stia affrontando il campionato con una tranquillità e determinazione che stanno facendo la differenza. “Cinque punti negli scontri diretti, benino per il Napoli. Ma esce meglio da questo turno la Lazio”, ha detto Impallomeni, evidenziando come i biancocelesti stiano giocando senza particolari pressioni, ma con una mentalità vincente. La Lazio sembra essere una squadra in grado di sorprendere, con un gioco fluido e incisivo che fa ben sperare per il futuro.

“Hanno zero pressioni, giocano un gran calcio e ogni volta per vincere. Attenzione alla Lazio, perché sta davvero facendo un campionato di alto livello."

Napoli e Inter: nessuna strabiliante prestazione

Il focus di Impallomeni non si è limitato alla Lazio, ma ha incluso anche l’analisi della sfida tra Inter e Napoli. L'ex calciatore non ha trovato particolarmente brillante la prestazione delle due formazioni. “Nessuna ha fatto vedere un granché”, ha detto Impallomeni, sottolineando che entrambe le squadre non hanno impressionato dal punto di vista del gioco. Ha anche criticato le dichiarazioni di Antonio Conte nel post-partita, affermando che, sebbene ci sia stato un episodio controverso, il commento avrebbe dovuto essere rivolto all’IFAB e non a livello mediatico. “Il regolamento è chiaro, il commento va fatto all’IFAB, non in queste circostanze”, ha dichiarato.