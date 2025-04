“Campioni del Made in Italy”, protagonisti della sesta puntata la Lazio e Mattia Zaccagni

Continua il progetto del Made in Italy, in cui attraverso un viaggio nelle diciassette città della Serie A Enilive 2024/2025, si mettono in luce le eccellenze italiane, approfondendo le principali filiere produttive che caratterizzano il nostro territorio. Per la sesta puntata sarà protagonista la città di Roma con la Lazio e il suo capitano, Mattia Zaccagni.

Zaccagni protagonista della sesta puntata di “Campioni del Made in Italy”

Il capitano biancoceleste si raccontato nella nuova puntata di Campioni del Made in Italy, raccontata da Augusto Cramarossa, Responsabile dell’Area Strategica Presidenza – Agenzia Spaziale Italiana e incentrata sull'argomento “Roma, tecnologia in orbita, radici millenarie”. Nell'intervista il numero 10 biancoceleste ha raccontato il suo rapporto con la Capitale, città in cui vive e gioca.

Il progetto

Campioni del Made in Italy è un progetto di promozione internazionale sostenuto dalla Lega Serie A, dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e dall’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), con l’obiettivo di valorizzare le bellezze del territorio e le eccellenze produttive italiane. Come riporta la Lega Serie A, tali eccellenze “attraverso il calcio, legano l’intero Paese e lo raccontano all’estero in tutta la sua forza creativa, il rispetto per la tradizione, la passione e la proiezione al futuro.”