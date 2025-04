Lecce sotto choc: la partita con l'Atalanta è stata rinviata per una morte improvvisa

Lutto nel mondo del calcio: il Lecce ha comunicato, con una nota ufficiale sul proprio sito, la tragica e improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. Storico membro dello staff medico, Fiorita era con la squadra nel ritiro di Coccaglio in vista della sfida contro l’Atalanta.

Chi era Graziano Fiorita, colonna dello staff sanitario del Lecce

Alla luce di quanto accaduto, l’U.S. Lecce ha deciso di interrompere il ritiro e far rientrare la squadra in città. La partita con l’Atalanta, inizialmente in programma per domani alle 20.45, è stata ufficialmente rinviata.

"L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata.In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti"

La decisione del rinvio: il Lecce lascia il ritiro di Coccaglio

In questo momento di grande sofferenza, il club si stringe attorno alla moglie Azzurra, ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla madre Francesca e a tutta la famiglia. La scomparsa di Fiorita lascia un vuoto enorme all'interno della famiglia sportiva del Lecce.

L'episodio ha avuto un forte impatto anche sul gruppo squadra, che ha chiesto e ottenuto il rinvio del match: una scelta dettata non solo dal rispetto per la memoria del professionista, ma anche dal clima di profondo turbamento vissuto dallo spogliatoio.

Con la gara rinviata, i pensieri di tutti restano rivolti alla figura di un uomo amato da colleghi, atleti e tifosi.