Zaccagni: "I tifosi ti trasmettono la voglia di indossare questa maglia. Il derby a Roma è..."

Il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni, si è raccontato in una lunga intervista a Champions of Made in Italy nella sesta puntata “Tra la storia e le stelle". Da Belleria, in provincia di Rimini, fino alla città eterna, il numero 10 racconta il suo viaggio: la crescita di un bambino che sognava di gioca in Serie A, fino all'ascesa di un uomo, un calciatore professionista, Capitano della Lazio e attaccante della Nazionale Italiana.

Zaccagni a Champions of Made in Italy

A Verona ho vissuto otto anni magnifici e intensi, poi c'è stato il cambiamento con Roma. adesso il mio cuore è qui dove ho costruito qualcosa di importante. Roma è Roma tutti sanno cos'è. Sono di Bellaria, in provincia di rimini, a cui sono molto legato, se non avessi fatto il calciatore avrei proseguito il lavoro dei miei genitori ossia lavorare nell'hotel di famiglia. Basta girare qualche via del centro di Roma e ti puoi trovare in delle vie uniche. Stiamo parlando si una città imparagonabile, in cui respiri la storia. Da bambino ho iniziato a seguire un pallone. Roma non è solo calcio e storia antica, tutti conoscono la ricchezza culturale, ma no tutti sanno che è un'importante polo dell'industria aerospaziale italiana. Non ho mai viaggiato nello spazio, ma se oggi sono una stella del calcio per molti bambini lo devo alla mia famiglia, alle mie gambe e alla serie a. Mi sono fatto le ossa. Il goal all'europeo non lo dimenticherò mai, è stata una gioia immensa, qualcosa di unico, un'emozione indescrivibile, non saremmo passati altrimenti. Irripetibile, magico, speciale. Sapere che hai portato gioia all'Italia interi è sapere che te lo porterai dentro per sempre. Quando segni in partite importanti la differenza lo fa lo staio che ti circonda, uno stadio più caloroso, il fine partita in cui festeggi molto di più di una partita normale. emozioni che sono una botta di adrenalina.

Continua l'intervista