Questo pomeriggio a Coverciano ha avuto inizio il corso 'Speciale Combinato Licenze C e D per l'abilitazione ad allenatore Uefa B', destinato agli ex calciatori professionisti. Tra i partecipanti, era presente anche l'ex centrocampista della Lazio, Lucas Biglia, insieme ad altre figure conosciute come Bonucci, Paletta, Mancosu e Ciofani.