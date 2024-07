ESCLUSIVA | Marco Meschini (Chef Lazio ad Auronzo): "Il gruppo è molto unito, Noslin e Baroni…"

La Lazio ha terminato anche quest'anno il suo consueto ritiro ad Auronzo di Cadore all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Ritiro senza dubbio insolito per molti punti di vista a partire dall'assenza dei grandi veterani che hanno caratterizzato la rosa della Lazio negli ultimi anni, su tutti Ciro Immobile; tuttavia è stato un ritiro di preparazione senza dubbio molto intenso come affermato in più occasione dai diretti interessati che lo hanno definito uno dei più duri mai svolti.

Per parlarci del ritiro appena concluso è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni il famoso chef Marco Meschini, che ha curato ogni pasto dei calciatori biancocelesti in ritiro.

Come è nata l'idea che tu andassi ad Auronzo al seguito della Lazio?

Sono stato contattato dall'Hotel dove la Lazio soggiornava. Mi si è presentata l'occasione di aggiungermi allo staff della cucina della Lazio e quindi mi sono aggiunto al ritiro.

Come ti sei trovato lì con la Lazio? Le tue impressioni?

Mi sono trovato davvero benissimo, l'impressione che ho avuto è di una squadra molto tranquilla in cui c'era davvero un bel clima soprattutto i nuovi arrivati erano sempre disponibili e sorridenti. Ci sono davvero i presupposti per un gruppo unito durante tutto l'arco della stagione.

Qualche aneddoto in particolare?

Un aneddoto in particolare da raccontare così su due piedi non c'è, va però sottolineato che Noslin è un ragazzo veramente sempre sorridente, disponibile e spero possa fare davvero una grande stagione.

C'è stata qualche richiesta culinaria particolare ?

Tutti i calciatori seguono delle diete altamente specifiche e molto rigide, quindi c'è una scelta molto limitata.

Che diete seguono i calciatori?

Prettamente mangiano proteine, carne bianca ovviamente, poca carne rossa, tantissime verdure sia crude che cotte, diciamo che fanno un pasto completo ogni volta che mangiano.

Qualcuno ti ha parlato di Giocondo e delle sue famose crostate?

Assolutamente! Persiste il mito della crostata di Giocondo: la ricetta credo di averla rubato, ora vediamo a casa come mi viene.

Mister Baroni che persona è fuori dal campo?