Incendio alle pendici di Monte Mario, evacuate alcune palazzine e la sede RAI

La zona coinvolta

Un vasto incendio è divampato in via Romeo Romei vicino al Tribunale di Piazzale Clodio in Prati nel primissimo pomeriggio. Le fiamme si sono espanse alle pendici di Monte Mario attecchendo anche grazie alla folta vegetazione. Sul campo sono intervenute le Forze dell'Ordine ed i Vigli del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo.

Depositphotos

Evacuate quattro palazzine e la sede RAI

A causa del denso fumo e delle fiamme sono state fatte evacuare quattro palazzine in Via Ildebrando Goiran, gli studi RAI di Via Teulada e 40 persone che si trovavano all'osservatorio astronomico.

La procura è già al lavoro con i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine sul campo per chiarire l'origine del rogo. Chiusa anche la Panoramica.