Parità nel Gruppo E. Lo Sturm Graz ricorda il girone di EL con la Lazio: "Ci siamo passati..."

Se l'equilibrio del Gruppo E rappresenta un unicum nella storia degli Europei, ciò non si può dire di altre competizioni: lo sa bene la Lazio, che nella stagione 2022/23 è uscita dall'Europa League in modo forse ancora più clamoroso. Quel girone, composto appunto da Lazio, Sturm Graz, Feyenoord e Midtjylland, terminò incredibilmente in totale equilibrio, con tutte le squadre a 8 punti. A differenza di un torneo come gli Europei, dove le gare da disputare nella fase a gironi sono solo 3, in Europa League (come nel resto delle competizioni europee) sono previsti andata e ritorno, quindi i match diventano 6, e la possibilità di finire tutte a pari punti diventa una cosa davvero difficile.

Lazio eliminata dall'Europa League ai gironi: nella stagione 22/23 tutte a 8 punti

In quell'occasione, per il criterio della differenza reti, si piazzò in cima il Feyenoord, con gli olandesi che vinsero il girone. Al secondo posto i danesi del Midtjylland, che schiantarono la squadra di Sarri 5-1 in casa loro. La Lazio si classificò terza in virtù del -2 nella differenza reti, retrocedendo così in Conference League. Ultima arrivò lo Sturm Graz, con gli austriaci che registrarono un -6.

Il ricordo "ironico" dello Sturm Graz

Proprio lo Sturm Graz, dopo i risultati di ieri nel Gruppo E di Euro2024, ha voluto ricordare con un tweet ironico il caso simile che avvenne in quell'occasione, scrivendo “Ci siamo passati, fatto!” e mettendo una foto della classifica finale del girone.

Il tweet dello Sturm Graz: