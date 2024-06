Di Marzio: "La Lazio sulle tracce di un attaccante della Serie C"

Continua il valzer di nomi intorno al mondo biancoceleste e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio la Lazio, con la concorrenza del Torino, starebbe sondando il profilo di Gabriele Artistico, punta centrale attualmente alla Virtus Francavilla, squadra che milita in Serie C. L'attaccante, classe 2002, sarebbe una sorta di investimento con la società che lo girerebbe subito in prestito “a farsi le ossa”.

Fabiani Fraioli

Ecco chi è Gabriele Artistico

L'attaccante nato a Roma il 14 luglio 2002, ha disputato questa stagione con la Virtus Francavilla in Serie C mettendo a segno 12 gol e 2 assist a fronte di 39 presenze stagionali. Cresciuto nelle giovanili del Parma finora si è confrontato con realtà della Serie C, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio: Torino e Lazio sarebbero interessate al profilo.

Il Tweet di Gianluca Di Marzio