Lazio beffata solo nel finale con il gol di Brescianini che gela lo Stadio Olimpico e la squadra di Baroni. La reazione dopo la sonora sconfitta con l'Inter c'è stata ed anche importante, si può rimproverare poco ai biancocelesti forse qualcosina nel secondo tempo per non aver mantenuto la calma con il pallone tra i piedi. Sembra un paradosso che rimanga l'amaro in bocca contro la prima in classifica e schiacciasassi Atalanta ma il campo ha detto questo.

Le parole di Baroni in conferenza stampa dopo Lazio-Atalanta

La prestazione di Rovella

Sapete benissimo cosa penso di lui, oggi mi sembra indecoroso parlare di un giocatore solo. Sono orgoglioso di questa squadra perché oggi avevamo problemi di organico ma la squadra ha tirato fuori una prestazione di grande compattezza, abbiamo fatto un primo tempo strepitoso contro un avversario che più lo guardi più non ti fa dormire.

Punto guadagnato o due punti persi? Derby?

Il derby non è una partita è la partita, anche se in questo momento siamo in difficoltà ci arriviamo bene e preparati perché ci teniamo e ne sappiamo l'importanza per noi e i nostri tifosi. Quando si guarda le partite, io guardo soprattutto quelle che non vinco, quando contro l'Inter hai più di 12 minuti di supremazia territoriale contro 4 e subisci 6 tiri in porta e perdi con quel punteggio lì devi rimanere con la stessa identità, quelle sconfitte fanno male ma non va persa la rotta, la rotta nostra è questa di un calcio aggressivo. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo avuto due occasioni importanti e anche nel primo tempo, se vai sul 2-0 è una partita diversa, abbiamo preso gol nell'azione meno pulita con un doppio rimpallo, i ragazzi erano dispiaciuti e per questo rimane una prestazione importante contro un avversario importantissimo.

Mancato fraseggio

Non era facile perché occorre energia per fare questo e avevamo speso qualcosina, nel primo tempo l'Atalanta è entrata pochissimo nella nostra area e tenere un avversario così abbiamo speso tanto, facendo il 2-0 avremmo portato a casa i tre punti.

Recuperabili per domenica

Dobbiamo ancora vedere, in questo momento ancora di più sono contentissimo di questi ragazzi che nelle difficoltà non hanno paura di niente.

Quando decide di giocare con il 4-3-3

Abbiamo un'identità, per fare questo calcio occorre mettere dentro energia, se i giocatori non si spendono è difficile trovare equilibri. Oggi eravamo in difficoltà di organico, abbiamo diverse situazioni da gestire e per questo ho detto alla squadra che sono orgoglioso.

Nuno Tavares

Nuno ha fatto una buona partita, gli è mancata un po' di pulizia nell'ultimo passaggio, lui solitamente unisce energia a qualità, per me ha fatto una grande partita poi quando ho capito che c'era da uscire forte sugli esterni mi sembrava il momento del cambio. Pellegrini ha fatto molto bene, sono simili ma diversi, abbiamo bisogno di esterni che spingono sempre.

Un augurio per il 2025

L'augurio che ci facciamo è quello di dare tutto quello che abbiamo, sento forte questa responsabilità verso questo pubblico meraviglioso e lo faremo. Dobbiamo lavorare a testa bassa ora arriva il momento più importante. Faccio gli auguri a tutti di un buon anno.

Come arriva la Lazio dal punto vista fisico e mentale