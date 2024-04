Dopo la vittoria per 4-1 della Lazio sulla Salernitana, la 32º giornata di Serie A è proseguita con la partita odierna delle 15:00 tra Lecce ed Empoli. La sfida, di importanza cruciale in ottica salvezza, se la aggiudicano i padroni di casa che, spinti da un Via del Mare infuocato, hanno trovato il vantaggio e i conseguenti 3 punti grazie alla rete di Sansone all’89’. Il match, stabile sullo 0-0 e con un super-Caprile che ha tenuto spesso il risultato a galla, sembrava aver preso la strada del pareggio. Proprio sul finale (89’), l’appena entrato Pierotti riesce a lavorare di fisico una palla nell’area avversaria, mettendo davanti la porta Sansone deve solo toccarla in rete. Risultato finale: 1-0 e tre punti pesantissimi nella lotta per non retrocedere. L’Empoli viene così beffata negli ultimi minuti dopo che, nel turno precedente, si era portata a casa la partita con il Torino grazie a una rete di Niang al 94’.

Torino-Juve

Pareggio a reti bianche per Torino e Juventus. Il derby della Mole non regala emozioni, a parte qualche brivido da entrambe le parti. Nel primo tempo si conta un palo e qualche lampo di Vlahovic, con il Torino che vede la prima occasione solo verso la fine della prima frazione di gioco. I padroni di casa si fanno subito valere nel secondo tempo impegnando Szczesny nell'ennesimo miracolo della stagione, stavolta su colpo di testa di Sanabria. Anche l'ultima azione della gara è del Torino, che al 94' sfiora la traversa con un altro colpo di testa di Lazaro.

Bologna-Monza

0-0 anche tra Bologna e Monza. I padroni di casa continuano la striscia positiva di clean sheet e risultati utili, ma, nonostante le numerose occasioni, riescono a segnare alla squadra di Palladino.

La classifica aggiornata:

Ora la classifica si mette meglio per i leccesi, che grazie alla vittoria si portano al 13º posto a quota 32. +6 lunghezze dal Frosinone terzultimo. Si complica quella dei ragazzi di Nicola, l’uomo delle salvezze, che restano a 28 punti 16º in classifica. Tra il tredicesimo posto, ora occupato dal Lecce, e il diciannovesimo occupato dal Sassuolo, ci sono solo 7 punti. La lotta-salvezza si fa sempre più bollente, aspettando tutte le altre.

Il pareggio nel derby di Torino serve poco a entrambe le squadre: la Juventus raggiunge quota 63 punti, rimanendo al terzo posto, mentre il Torino arriva a 45, ricoprendo la nona posizione.

Con il pareggio di questa sera il Bologna frena la corsa Champions, ma rimane sempre al quarto posto con 59 punti, mentre il Monza raggiunge la Fiorentina a quota 43.