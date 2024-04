Stefano Mauri: “Immobile? Resta. E sulla contestazione dei tifosi…”

Il futuro di Ciro Immobile alla Lazio non è mai stato così incerto come lo è ora. La stagione sottotono del capitano biancoceleste ha aperto le porte a nuovi scenari: lo stesso agente, Marco Sommella, nella giornata di ieri ha confermato la possibilità di una nuova esperienza calcistica del suo assistito. In merito all’argomento, si è espresso così l’ex biancoceleste Stefano Mauri ai microfoni di TvPlay:

Sul futuro di Immobile:

L’agente di Immobile non poteva dire nulla di diverso, dichiarazioni di rito. Immobile meglio al Napoli o all’Inter? Credo che non andrà da nessuna parte

Ha poi proseguito il suo breve intervento esprimendosi sulla contestazione di ieri, avvenuta durante Lazio-Salernitana e che il tifo biancocelesti ha deciso di portare avanti per criticare duramente la società e i giocatori.

Sulla contestazione alla società: