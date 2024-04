Lotito sulla contestazione: “Bisogna cacciare i mercanti dal tempio. Chi c’è dietro? Qualche indizio…”

Ieri sera, nonostante la vittoria dei biancocelesti, si respirava un’aria pesante all’Olimpico. La contestazione messa in atto dai tifosi nei confronti della squadra e della dirigenza ha fatto passare in sordina i tre punti conquistati. A rincarare la dose, Luis Alberto si è sfogato nel post partita, spiazzando tutti e annunciando la volontà di terminare la sua esperienza in biancoceleste. Insomma, un clima non proprio all’insegna dei festeggiamenti.

Lotito risponde ai fischi

Proprio sulle proteste del tifo laziale, si è espresso in prima persona Claudio Lotito, che ha rilasciato una breve dichiarazione ad Adnkronos.

Queste le sue parole: