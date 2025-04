Petrucci (Sky): "I rigoristi sono stati scelti da Baroni e Zaccagni. La sensazione è che…"

Oggi è il tempo delle analisi con la delusione ancora nel cuore. La ferita di ieri avrà bisogno di tempo per cicatrizzare quanto meno tra i tifosi, che anche ieri hanno dato il loro supporto costante rendendo l'Olimpico una bolgia. Chiamati a resettare presto l'eliminazione contro il Bodø/Glimt sono i giocatori della Lazio che già lunedì scenderanno in campo a Genova contro i rossoblù di Vieira.

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare l'eliminazione di ieri e fare il punto verso la trasferta di Genova.

Ho visto volti distrutti, oggi e domani ci sarà ancora la delusione poi dopo si riparte e non mi sento di avere particolari preoccupazioni, la delusione rimane e dovrà lavorare Baroni, ma poi si deve voltare pagina. Sulla gestione della partita parlavamo di energie e sensazioni dopo il derby ed erano positive . I cambi Baroni li aveva preparati così e nella gestione della partita erano stati corretti, la scelta di partire con Pedro e passare poi al doppio centravanti. Prima di sostituire dei big Baroni ci parla e gli chiede come stanno e ha tardato dei cambi per questo, lo stesso Taty aveva dato ampie garanzie poi una volta esauriti i cambi c'è stata anche un po' di sfortuna e non ce la faceva più.

L'allenatore non mette in campo giocatori che non possono giocare, Tavares ha dato disponibilità ogni cinque minuti veniva monitorato dalla panchina e lui rispondeva di stare bene. Lui esce poco dopo l'inizio del supplementare e finiti i 90' si massaggiava e si vedeva che non stava bene. Ieri è stato probabilmente un azzardo ma sei il giocatore e lo staff medico danno l'ok, Baroni lo utilizza. Adesso anche da un punto di vista mentale è uscito allo stesso modo e al netto delle responsabilità non so quanto la Lazio potrà contarci. Si poteva forse gestire in maniera diversa.