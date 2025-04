Lazio-Bodø/Glimt: la reazione dei giocatori sui social dopo l'eliminazione

È stata una serata dura, la nottata probabilmente ancor di più, quella che i tifosi della Lazio hanno dovuto sopportare. Dall'illusione di una semifinale toccata con un dito al tragico incubo della lotteria dei rigori che strizza l'occhio al Bodø/Glimt. Gli errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos dagli 11 metri condannano la Lazio alla terza eliminazione consecutiva ai quarti di finale di Europa League. Il boccone è amaro anche per i giocatori in campo apparsi distrutti a fine partita: il primo a commentare sui social l'eliminazione è Mattia Zaccagni.

Siamo distrutti, stanchi, increduli per tutto quello che è successo ieri! Difficile accettarlo ma questo è il calcio. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, voi sugli spalti siete stati magici, il vostro supporto è stata la nostra benzina… non è bastato, ma nessuno ci può togliere le emozioni che abbiamo vissuto! Mai come ieri sera sono stato così orgoglioso di essere il capitano di questa squadra! Adesso 6 finali da giocare, testa alta, GRAZIE LAZIALI 💪🏼🦅🩵