Nuno Tavares ha firmato con la Lazio, ecco quando potrebbe arrivare ad Auronzo

Ad Auronzo di Cadore presto arriverà un nuovo giocatore, infatti secondo quanto riportato da molte fonti autorevoli che si occupano di calciomercato, Nuno Tavares ha firmato con la Lazio un contratto di 5 anni. Il terzino sinistro di piede mancino di proprietà dell'Arsenal si trasferisce dall'Arsenal per 5 milioni di euro come riportato da Sky Sport.

Nuno Tavares, quando ad Auronzo?

Il terzino ormai ex-Arsenal è pronto a raggiungere quelli che saranno i nuovi compagni ad Auronzo di Cadore per mettersi quanto prima a disposizione dello staff tecnico capitanato da mister Baroni ed apprendere fin da subito i dettami tattici. Nuno Tavares è infatti atteso nelle prossime ore sotto le Tre Cime di Lavaredo e già domani lo vedremo con i suoi nuovi compagni di squadra.

Con Tavares diventano cinque i terzini che la Lazio ha a disposizione, è perciò verosimile che qualcuno possa partire per formare le classiche coppie: l'indiziato principale è Elseid Hysaj anche se il mercato è lungo e andranno analizzate tutte le offerte che Fabiani e Lotito riceveranno

Il tweet di Fabrizio Romano

La stagione di Nuno Tavares

In quest'annata, senza dubbio la sua più sfortunata, Nuno Tavares ha collezionato solo 8 presenze in Premier League e 4 in FACup con la maglia del Nottingham Forrest dove era approdato la scorsa estate girato in prestito dall'Arsenal. Nella stagione 22/23 invece, il terzino portoghese girato in prestito sempre dall'Arsenal ma questa volta a Marsiglia aveva trovato grande continuità riuscendo a trovare la via del gol per sei volte, niente male per un terzino.