PRIMAVERA | Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce

Tutto pronto al Mirko Fersini di Formello per il match tra Lazio e Lecce, che aprirà la 13° giornata del campionato Primavera 1. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta per 3-1 subita nell'ultima gara contro il Torino, cercheranno di riscattarsi dopo essere scivolati dal 1° al 6° posto in classifica. La vetta, tuttavia, rimane estremamente equilibrata con Lazio, Milan, Torino, Inter, Fiorentina e Sassuolo racchiuse in soli 3 punti.

Il Lecce, attualmente 13° con 14 punti, si trova nella parte destra della classifica ma è una squadra da non sottovalutare, come dimostra l'ultima vittoria per 2-0 ottenuta contro il Milan.

I due allenatori hanno diramato la lista degli 11 giocatori che scenderanno in campo in questo venerdì mattina.

