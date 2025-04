Atalanta-Lazio, Isaksen nel post: “Oggi partita difficile, voglio continuare con i goal per…”

Alle ore 20:45 è iniziata la sfida Atalanta-Lazio, una partita attesa dai biancocelesti, soprattutto considerando l’ultimo brutto pareggio casalingo contro il Torino. La Lazio di Baroni, dopo una settimana di preparazione e con quasi tutto l’organico nuovamente al completo, è tornata in campo sfidando un’Atalanta determinata e per ritrovare la vittoria dopo un periodo difficile, fatto di risultati poco convincenti. Proprio per questo, la sfida è stata complessa per entrambe le squadre e ha spinto i due allenatori, rispettivamente Baroni e Gasperini, a schierare le migliori formazioni possibili per annientare l’avversario. Grazie ad una grande prestazione e una bellissima rete di Isaksen nel secondo tempo, la Lazio è riuscita a vincere questa partita importantissima. Dopo il match, terminato 0-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il calciatore biancoceleste.

