Atalanta-Lazio, Mandas nel post: “Oggi il mio momento, ho lavorato tanto. Su Isaksen…”

È appena terminato il match tra Atalanta e Lazio, importantissimo per delineare le sorti di questo campionato, ormai giunto quasi al termine. Per i biancocelesti è stata una trasferta difficile, soprattutto perché inaugurante un ciclo importante di partite, comprendenti la doppia sfida europea contro il Bodo Glimt e la stracittadina casalinga della prossima settimana. La partita, giocata ad alta intensità, sarebbe stata importante per entrambe, in vista della classifica, la meglio l’hanno avuta proprio i biancocelesti grazie ad una prestazione di misura. Dopo il match, terminato 0-1 per la Lazio, è intervenuto ai microfoni del portiere biancoceleste Mandas.

Mandas a Dazn

Sulla partita e la prestazione

Io sono molto felice per oggi, lavoro sempre duramente, oggi è arrivato il mio momento, sono pronto e voglio aiutare la squadra andrà in Champions l’anno prossimo. Giochiamo tutti bene in campo grazie al grande lavoro che facciamo, il goal è nato per questo. Non ho parole per dire quanto sono felice.

Su Isaksen e il goal

Isaksen fa sempre goal pesanti, deve esserne fiero.