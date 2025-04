Atalanta-Lazio, Gasperini nel post: "Abbiamo fatto un patatrac in difesa"

Terza sconfitta consecutiva per la Dea, dopo Inter e Fiorentina. Per la squadra di Gasperini continua il trend negativo in casa: i bergamaschi non riescono a trovare una vittoria interna dal 22 dicembre scorso. L'Atalanta conferma così il terzo posto a 58 punti.

Al termine del match il tecnico dell'Atalanta, Gianpiero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport, di seguito le sue parole.

Il tecnico della Dea a Sky Sport

I dati parlano chiaro. Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazioni di valore ma sena essere supportato da goal. Hanno fatto un patatrac in difesa. dobbiamo nuovamente raccontare una sconfitta, ma non nel modo in cui hanno giocato la gara.

Continua Gasperini

Una striscia lunga che ci penalizza e partita come quella di oggi ancora di più, dobbiamo reagire. Uscita di Ederson invece che Lookman? Abbiamo sbagliato i numeri, si vede che non era giornata per un errore sulla lavagnetta, solo che non siamo riusciti ad intervenire prima.

Gasperini a Dazn

Sulla partita

Oggi credo che la squadra abbia fatto una prestazione importante contro una squadra forte. Obiettivi? Abbiamo 7 partite da giocare, dovremo giocare con questo spirito poi bisogna accettare anche momenti come questo e trarre forza. Tutto e ancora possibile, non finiranno tutte con una sconfitta. Cambi di Lookman e Retegui? C'è stato un errore, doveva uscire solo Retegui e purtroppo c'è stata un incomprensione. Questo ci è costato il cambio. Non era facile tenere la Lazio sotto e fare questo tipo di prestazione, chiaro che da diverse partite facciamo fatica a realizzare. Poi se l'avversario riesce ad essere cinico vai a compromettere una gara, oggi fai fatica ad accettare la sconfitta ma il calcio è questo.

