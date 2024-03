CdS | I tifosi biancocelesti hanno raddoppiato gli incassi

Come riportato dal Corriere dello Sport, i tifosi rendono più ricca la società, nella semestrale, infatti, alla voce “ricavi da gare” sono ben 13,476 i milioni incassati dal club biancoceleste. Questa grande cifra va divisa in 6,199 milioni derivanti dagli abbonamenti (Campionato e Champions) e 7,277 milioni derivanti dagli incassi dei singoli tagliandi. Quest'anno c'è stato un impennamento anche del numero degli abbonamenti che in Campionato toccano quota 30.333, mentre quelli di Champions si sono attestati sulle 21.280 unità. Gli incassi al botteghino aumenteranno fino a giugno a cui si aggiungerà il ricavo della gara interna contro il Bayern Monaco, che si aggira sui 3 milioni di euro.

Nella semestrale di dicembre 2022 i ricavi provenienti dalle partite erano 6,825 milioni di cui 2,469 milioni derivanti dagli abbonamenti e 4,356 dalle gare. La Lazio ha dunque raddoppiato i suoi ricavi a questa voce con i 13,476 milioni di quest'anno.