CorSera | Sarri: "Lazio, quanti rimpianti con il Bayern"

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio e Sarri hanno comunicato pubblicamente la loro fedeltà. Con la situazione in campionato non facile serve abbandonare tutte le inutili polemiche, dunque il club ed il tecnico hanno voluto smentire voci su una presunta separazione a luglio, con il tecnico che ha dichiarato ieri:

"la società io la sento quotidianamente, quindi se si è esposta pubblicamente mi fa piacere, ma non è che mi mancasse niente da questo punto di vista.

Nonostante le dichiarazioni sono però in corso delle riflessioni da entrambi i lati con il decisivo confronto previsto al termine della stagione. Lunedì la squadra di Maurizio Sarri ospiterà l'Udinese e servirà invertire il calo di rendimento tra le mura amiche, infatti nelle ultime due gare interne (Bologna e Milan) sono arrivate due sconfitte e quest'anno l'Olimpico ha assicurato solo 1,62 punti di media a partita, troppo poco per una squadra che gioca in casa. Dato peggiore si è fatto registrare solo nella stagione 2009-10 con la squadra che rischiò la retrocessione. Dato inverso si è fatto registrare in Europa, con 3 vittorie e 1 pareggio nelle 4 partite disputate all'Olimpico. Ieri Sarri si è così espresso sulla Champions: