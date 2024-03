Il Messagero | C'è anche un bilancio positivo: l'utile vola a 40 milioni

Come riportato da Il Messaggero, almeno c'è il bilancio a far sorridere un Lotito Ko per l'influenza. La semestrale consolidata al 31 dicembre 2023 della Lazio ha registrato un utile di 40,07 milioni. La società biancoceleste ha incassato molto grazie alla Champions: dai ricavi delle gare (13,48 mln), ai diritti tv (94,10 mln), passando per sponsorizzazioni e pubblicità (7,68 mln), fino al merchandising (1,55 mln) e altri ricavi (2,02mln). Tutti questi ricavi con i costi operativi aumentati di 5,55 mln in più rispetto all'anno scorso e saliti a 76,34 mln. Il capitale immobilizzato è salito di 6,68 milioni toccando quota totale: 165,61 milioni.

Dalla semestrale si evincono anche alcune cifre sulle operazioni di mercato estive: la Lazio, bonus esclusi, ha speso 14,2 milioni per Castellanos (il più pagato), 11,4 per Isaksen, 1,5 milioni di intermediazioni per Kamada e 951mila per Mandas. Inoltre, è stato versato 1 milione per i prestiti di Sepe, Pellegrini, Rovella e Guendouzi, con questi ultimi tre che con l'obbligo di riscatto arriverebbero a costare 38 milioni bonus compresi. Si registra anche 1 milione di bonus versato allo Shakhtar Donetsk per Marcos Antonio e 1 mln al Perugia per Flavio Sulejmani della Primavera.

Le uscite invece hanno fruttato 47,8 milioni, di cui 39,7 grazie alla cessione di Milinkovic e 8,1 col riscatto di Maximiano. I restanti prestiti estivi hanno portato altri 1,8 milioni, mentre a gennaio si sono risparmiati 1,35 milioni sul monte ingaggi.

Numeri a parte, la Lazio ieri ha iniziato le sedute anti-Udinese e gli unici a non allenarsi sono stati i soliti Patric e Rovella. Per squalifica, oltre al mister, saranno assenti anche Pellegrini, Guendouzi e Marusic, obbligando di fatto le scelte dei terzini con Hysaj e Lazzari che affiancheranno Gila e Romagnoli. A centrocampo va valutato Luis Alberto, mentre sono previsti gli straordinari per Cataldi, con Vecino e Kamada che si giocano il posto di Guendouzi. Davanti Isaksen e Castellanos sperano di insidiare i titolarissimi. Nel frattempo procede molto lenta la vendita dei tagliandi con le presenze che si attestano sulle 35mila.