Lo avevamo già intervistato, e i suoi video sono virali sui social, grazie ai quasi 550.000 followers su Instagram e oltre un milione su TikTok. E' laziale e non lo ha mai nascosto: parliamo di Valerio Varamo e LazioPress.it in esclusiva gli ha fatto 5 domande su questa nuova Lazio.

Prima via Sarri, poi via Tudor e arriva Baroni. Che idea ti sei fatto al suo annuncio e se è cambiata dopo Lazio-Venezia

L’idea sicuramente non è distante da tutta quella del popolo laziale, perché è arrivato un messaggio di ridimensionamento: quindi confermo che contro Baroni non c’è nulla ma è il segnale sbagliato di un popolo che ambisce a risultati migliori di quelli arrivati nell’ultimo ventennio e quindi giustamente non ci sta a questa scelta. Nulla toglie Baroni che può fare un grande campionato, portarci in zone dove magari lo stesso Sarri e Tudor avrebbero fallito e quindi ha tutto da dimostrare, nel complesso comunque mi piace la sua filosofia di attaccare e di dominare il gioco.

Tanti nuovi giocatori, chi pensi che sarà un top e chi un flop?

Sinceramente a me piacciono tutti quanti i nuovi acquisti, li vedo molto bravi e con un potenziale futuro spaventoso. A dire il vero il debutto di Noslin mi fa veramente ben sperare. Da capire sono le gerarchie con Dia perchè anche lui è molto forte e non penso voglia fare troppa panchina; comunque certi problemi meglio averli che nom. Il più curioso di tutti sarà Tavares, lo vedo il possibile crack dell’anno, quello che se va forte fa la differenza. Non ha iniziato bene con l’infortunio, speriamo sia l’unico quest’anno.

Immobile ha salutato: era arrivato il suo momento o viste le sue doppietta in Turchia, qualcosa poteva ancora dare alla Lazio?

Sicuramente Immobile può ancora dare al calcio, ma nella testa il suo ciclo era finito già lo scorso anno secondo me, complice il cambio di gioco da Inzaghi a Sarri sicuramente, faceva molta fatica da solo a reggere il reparto, soprattutto non avendo un vice all’altezza i primi anni di Sarri.

Domanda secca: Tare o Fabiani?

Tare o Fabiani, per ora dico che se continua così Fabiani mi piace per come ha cominciato. Acquisti giovani, potenziali enormi, può aprire un ciclo stile Atalanta dove valorizziamo molto e magari vendere al doppio, per mettere anno dopo anno qualche tassello importante ed avere una squadra magari da scudetto più in là… magari.

Il mercato ancora aperto. Dove manca ancora qualcosa?