MOVIOLA - Qualche disattenzione per Guida: tanti dubbi sul rigore concesso ai viola

Termina la sfida tra Fiorentina e Lazio con il risultato di 2-1. A dirigere l'incontro è stato il signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, che ha arbitrato una gara molto fisica. Nel primo tempo davvero pochi episodi da segnalare, il direttore di gara non estrae nemmeno un cartellino. La gara si accende invece nel secondo tempo, in cui c'è sopratutto un episodio chiave: quello del rigore concesso ai viola al minuto 67'. Guida sceglie di assegnare il tiro dagli undici metri dopo un presunto fallo in area di Casale su Belotti. L'attaccante della Fiorentina si è girato difendendo la palla, ma il difensore della Lazio seppur atterrandolo prende la palla e la allontana in scivolata. Anche il VAR conferma la decisione dell'arbitro dopo un check, ma rimangono comunque i dubbi per un rigore assegnato e poi sbagliato da Nico Gonzalez. Per il resto, qualche fallo non fischiato ai danni dei biancocelesti macchiano un pò la prestazione del fischietto campano. I gialli estratti sono due, solo per la Lazio, mentre per la Fiorentina è stato espulso dalla panchina un componente dello staff per proteste.