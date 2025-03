Inzaghi vince la Panchina d’Oro, premiati Gasperini e…

La trentatreesima edizione della Panchina d’Oro ha celebrato i migliori allenatori del calcio italiano, premiando i protagonisti della stagione 2023/24. L’evento, che ha visto come protagonisti gli stessi allenatori nel ruolo di giurati, ha messo in luce il valore del confronto tra tecnici e il riconoscimento delle loro capacità e del lavoro svolto durante l’anno. Come riportato dalla pagina Instagram “Cronache di spogliatoio”, tra i premiati, il grande protagonista della serata è stato Simone Inzaghi, eletto miglior allenatore della Serie A con ben 26 voti, un risultato che sottolinea il suo impatto significativo sulla stagione dell’Inter.

Simone Inzaghi: trionfo e riconoscimento per il lavoro straordinario all’Inter

Con una stagione ricca di successi e con la squadra che ha messo in mostra un calcio organizzato e vincente, Simone Inzaghi ha ottenuto il riconoscimento che ormai merita a pieno titolo. Al secondo posto, con 14 voti, si è piazzato Gian Piero Gasperini, che ha condotto l’Atalanta a un altro campionato di alto livello, confermandosi tra i migliori tecnici italiani. Al terzo posto, con 4 voti, troviamo Vincenzo Italiano, che ha dimostrato ancora una volta il suo valore alla guida della Fiorentina, raggiungendo risultati importanti anche a livello europeo.

Premi Speciali: Gasperini, Ancelotti e Favo

Oltre alla Panchina d’Oro, sono stati assegnati anche dei riconoscimenti speciali, tra cui la Panchina d’Oro Speciale che ha premiato Gasperini, Carlo Ancelotti e Alberto Favo. Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è stato premiato per la sua straordinaria carriera, simbolo di successi internazionali con ben cinque Champions League conquistate. Favo, invece, ha ricevuto il premio per il suo eccezionale lavoro come ct della Nazionale Under-17, che ha trionfato nell’ultimo Campionato Europeo di categoria.