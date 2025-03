Grassadonia:“riconoscimento che premia il lavoro di squadra”

Oggi, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si è svolta la cerimonia per l’assegnazione della Panchina d’Oro ai migliori allenatori della stagione 2023/2024. Tra i protagonisti di questa giornata di sport e riconoscimenti, Gianluca Grassadonia, allenatore della Lazio Femminile, ha ricevuto la Panchina d’Argento, un premio che celebra il suo straordinario percorso dalla Serie B alla massima divisione con la squadra biancoceleste.

Intervistato dai microfoni di Lazio Style Radio, Grassadonia ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come questo riconoscimento rappresenti non solo un premio personale, ma un tributo al lavoro collettivo della squadra e dello staff tecnico.

“Questo premio è il risultato del lavoro di tutte le ragazze, dello staff e della società. La Lazio ha creduto in me e insieme siamo riusciti a fare un percorso importante, passando dalla Serie B alla Serie A e continuando a migliorare”

Sfide stagionali

Grassadonia ha poi continuato, parlando delle sfide affrontate durante la stagione e dei progressi compiuti dalle sue giocatrici.

“Ogni giorno in allenamento abbiamo cercato di crescere, di migliorare individualmente e come squadra. Abbiamo avuto tanti momenti di difficoltà, ma sono stati quelli che ci hanno permesso di diventare più forti. Questo premio non è solo mio, ma è di tutte le ragazze che hanno lavorato duramente”.

Infine, il tecnico biancoceleste ha voluto ringraziare la società Lazio, la dirigenza e le tifose per il sostegno continuo.

“La passione e il calore che la Lazio ci ha sempre dimostrato sono stati fondamentali. Voglio dedicare questo premio a tutte le persone che ci hanno sempre supportato”.

Conquistata la Serie A!

Un riconoscimento meritato per Grassadonia, che con la sua guida ha portato la Lazio a conquistare la Serie A, segnando un altro capitolo storico nella storia del calcio femminile.