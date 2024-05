Al termine di Lazio-Empoli che si è conclusa sul punteggio di 2-0 per i biancocelesti, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il dottor Rodia per fare il punto sulla situazione infortunati. Ecco le sue parole

Oggi eravamo preoccupati per il caldo, l'orario non è consueto per giocare normalmente. L'infermeria si è svuotata, Gila per noi è idoneo, ha già incominciato gli allenamenti e da martedì con il suo rientro in rosa ricomincerà allenarsi tutta squadra. Provedel è pienamente recuperato, è una scelta allenatore schierarlo o meno, se e come lo reputa in forma, per noi è recuperato