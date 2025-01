Ultima ora per il derby Roma-Lazio: cambia l'arbitro

Poco più di 24 ore e lo stadio Olimpico di Roma accenderà i riflettori su quella che è considerata la partita dell'anno per le due squadre della capitale. Il derby romano. Roma e Lazio sono pronte, i giocatori pronti ad essere protagonisti di questa sfida e i tifosi a vivere con tutta la passione possibile questo match bollente.

Una notizia però, a dir poco sorprendente, è arrivata in questi ultimissimi minuti, ovvero il cambio del direttore di gara per la sfida della capitale. Non sarà più il campano Marco Guida infatti ad essere l'arbitro della partita.

I dettagli e chi lo sostituirà

Il fischietto di Pompei Marco Guida non sarà il fischietto del derby tra Roma e Lazio, l'arbitro inizialmente designato per guidare il match è infatti indisponibile a causa di un infortunio, per lui si tratta di un problema di entità fisica, che lo costringe infatti a saltare la partita. A dirigere la sentitissima partita tra le due romane sarà Luca Pairetto di Torino, quest'ultimo doveva essere il quarto uomo nel derby, si ritroverà invece ad essere il direttore di gara.

La scelta del quarto uomo

Per quanto riguarda la terna arbitrale che sarà presente domani sera sul terreno dello Stadio Olimpico per il derby si è aperto un vero e proprio domino, inevitabile. Come detto Marco Guida non ci sarà e sarà sostituito da colui che doveva essere inizialmente il quarto uomo, Luca Pairetto. Il quarto uomo prescelto per la sfida tra giallorossi e biancocelesti è invece Daniele Chiffi di Padova.