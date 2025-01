Fiorentina-Napoli 0-3, vittoria schiacciante degli ospiti

Tanti i match importanti per questa 19sima giornata di campionato di Serie A, tra questi anche la partita dell'Artemio Franchi tra Fiorentina e Napoli. Una bella sfida che tutti si aspettavano sicuramente più equilibrata. La squadra di Conte ha calato un tris cinico ai viola di Palladino.

Un match che sin dall'inizio è stato a senso unico con un Napoli che oltre ad esser stato concreto, cosa che spesso accade, ha mostrato anche un bel gioco sul campo ottenendo una vittoria convincente sotto ogni punto di vista.

L'andamento del match

La squadra di Conte gioca da assoluta protagonista creando da subito occasioni e schiacciando la Fiorentina nella sua metà campo. La partita si sblocca al minuto 29 con un bel gol di David Neres, uno dei migliori uomini in campo. La partita scorre con lo stesso copione e al minuto 9 del secondo tempo ci pensa Lukaku a segnare il raddoppio su calcio di rigore. La reazione dei viola non arriva, la squadra di Palladino è troppo impalpabile e lenta nelle manovre e il Napoli oltre a controllare non può far altro che chiuderla. Minuto 68 Mc Tominay fa il terzo gol assicurando alla sua squadra la conquista di tre punti importantissimi per il proseguo del campionato.

Le rispettive classifiche

Sorride Conte e il suo Napoli, i punti sono 44 e il primo posto è consolidato. La Fiorentina è ferma a 32 punti ed occupa il sesto posto in classifica. Per la squadra di Palladino un brutto colpo la sconfitta di oggi e sicuramente dovrà dare un segnale di ripresa nel prossimo match.