Lazio, il club rivive la giornata di ieri: "E' davvero bello essere Laziali" - VIDEO

Quella di ieri è stata una giornata memorabile e intensa, non solo per il successo della squadra di Tudor contro l'Empoli dopo un incontro molto disputato. I tifosi della Lazio hanno iniziato la loro giornata di festeggiamenti già di mattina all'Olimpico, con un evento per commemorare il cinquantesimo anniversario dello Scudetto del 1974. Gli eroi di quell'epica vittoria, insieme ai discendenti dei giocatori scomparsi, sono stati omaggiati sul campo di fronte a una folla numerosa, che ha riempito lo stadio e lo ha decorato nei colori biancoceleste. Al termine della partita, i festeggiamenti si sono trasferiti all'Auditorium Parco della Musica, dove sono stati celebrati i momenti salienti di quella storica stagione.

Il post della Lazio

A un giorno di distanza, il club ha condiviso sui social media le immagini del 12 maggio, facendo rivivere un giorno carico di emozioni profonde e momenti indimenticabili.