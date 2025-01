Numeri e curiosità che accomunano Hellas Verona e Lazio

Hellas Verona e Lazio scenderanno in campo tra poco più di mezz'ora. Due squadre ovviamente dalla qualità e dal fattore tecnico ben diverso, una classifica che parla da sè tra obiettivi e mete da raggiungere.

Tanti però sono anche numeri e statistiche, nel bene e nel male, che accomunano le due squadre che si sfideranno oggi.

La prima statistica negativa

Il primo valore numerico che accoppia le due squadre è senza meno qualcosa di negativo, ovvero le sanzioni disciplinari che i giocatori, nelle due rispettive rose, raccolgono. La Lazio (55) ed Hellas Verona (53) sono le due squadre che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini in questo campionato: 51 ammonizioni e quattro espulsioni per i biancocelesti, mentre 47 gialli e sei rossi per gli scaligeri.

Un numero importante

Una statistica questa volta positiva accomuna due squadre che lottano fino alla fine alla ricerca di cambiare il risultato. Lazio (10) ed Hellas Verona (6) sono due delle tre formazioni, insieme all’Atalanta (9), con più gol segnati con calciatori subentrati a gara in corso nella Serie A 2024/25.