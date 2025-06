Rocchi: “Gli audio su Open VAR? Ho dovuto tutelare gli arbitri, un esempio è Inter-Roma”

Il disegnatore arbitrale Gianluca Rocchi, durante la conferenza stampa di fine stagione ha fatto una sorta di bilancio sull’operato degli arbitri e sull‘utilizzo del Var. In merito, Rocchi ha affrontato il discorso dell’episodio del presunto rigore ai danni di Bisseck in Inter-Roma: ecco le sue dichiarazioni.

Ci sono tanti errori, quello che mi ha fatto più riflettere è sulla comunicazione. Non è stato facile gestire gli audio su Open VAR, in alcune circostanze ho dovuto tutelare i ragazzi, esempio su Inter-Roma, ma questa è una scelta mia. Non sono bravo a preparare questo tipo di lavoro , come esperienza ho capito che è meglio far vedere tutto.

Perché decisi di non far pubblicare l'audio? Quell'episodio ci ha creato tantissimi dubbi sull'intervento VAR, non sul rigore. E comunque mai nessun arbitro mi ha chiesto di non far sentire la sua voce. Questa è una sfida che lancio per il futuro, a me va bene questo ma dovreste anche concedere la possibilità di designare un arbitro che ha sbagliato anche la settimana successiva. Non posso tenere fuori un arbitro che ha fatto un percorso perfetto per sette mesi solo perché ha fatto un errore la settimana precedente. La comunicazione va fatta sempre a 360 gradi.