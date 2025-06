L'IFAB cambia la regola sul doppio tocco sui calcio di rigore

A partire dal 1° luglio 2025 cambieranno alcune regole sui calci di rigore. Secondo quanto indetto dalla IFAB (The International Football Association Board) ci saranno delle modifiche sulla regola riguardante il doppio tocco sui calci di rigore.

A seguito dell'episodio che ha coinvolto il penalty di Juliàn Alvarez nel corso di Atletico Madrid-Real Madrid di Champions League, l'IFAB ha ufficialmente modificato il regolamento. Un caso quello del rigore di Alvarez che fece molto parlare. Nel derby di Madrid l'argentino aveva siglato un rigore involontariamente su doppio tocco, prima revocato dal direttore di gara e poi annullato dal Var. Una decisione che inficiò sul risultato finale, e che fu vantaggiosa per i Blancos.

L’IFAB desidera chiarire la Regola 10 – Determinazione dell’esito di una gara e la Regola 14 – Il calcio di rigore in merito alla situazione in cui il calciatore incaricato del rigore colpisce accidentalmente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente oppure quando il pallone tocca il piede o la gamba non calciatrice immediatamente dopo l’esecuzione del rigore.