Lazio, Baroni valorizza la squadra: biancocelesti primi per cross tentati ogni 90 minuti

La Lazio sabato affronterà il Napoli di mister Conte davanti ai propri tifosi e darà il tutto per tutto per una vittoria all’Olimpico, tre punti per confermare ancora il quarto posto e non farsi superare eventualmente da Juventus e/o Fiorentina. Grazie ai nuovi acquisti e ai recuperi degli infortunati, Baroni potrà avere a disposizione maggiori possibilità per preparare il match e valorizzare ogni elemento della rosa.

La Lazio e i cross: un punto di forza

Da inizio anno, mister Baroni, arrivato da Verona quest’estate, ha stupito tutti con il suo gioco anti posizionale e veloce, concentrato sulle corsie esterne. Un gioco bello ma anche efficace con il quale il tecnico chiede spinto e velocità, ma non soltanto. Uno dei punti di forza della Lazio di quest’anno, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sono proprio i cross tentati. Non soltanto verticalità, quindi, ma anche giocate in orizzontale.

I numeri della Lazio

La strategia della squadra di Baroni sembra evidente anche se permette all’organico una costante imprevedibilità: gli esterni si accentrano, i terzini vanno in sovrapposizione e sfruttano gli spazi in aria. Ogni 90 minuti, la Lazio tenta ben 23 cross: i biancocelesti, in questa speciale “classifica“ sono primi e seguiti da poche squadre in Serie A, soltanto dal Cagliari (a quota 22), poi Inter (21) e Atalanta (20).