Lazio, Dia ancora incerto per il Napoli: oggi test decisivo per valutare le sue condizioni

Sabato alle ore 18:00, la Lazio incontrerà il Napoli di mister Conte, capolista e aspirante vincitrice del campionato di quest’anno. Sarà una partita difficile che biancoceleste avranno il vantaggio di giocare davanti ai propri tifosi, con la motivazione in più di ottenere un’altra vittoria all’Olimpico. La posta in palio sarà altissima: tre punti per mantenere il quarto posto ed evitare il sorpasso di Juventus e/o Fiorentina.

Verso Lazio-Napoli, Dia ancora incerto: Baroni lo valuterà oggi

Uno dei punti interrogativi della preparazione contro il Napoli è proprio l’attaccante Dia. Per il senegalese oggi sarà un giorno decisivo, l’allenamento in programma alle 11 rivelerà se il calciatore avrà recuperato dall’infortunio (una distorsione alla caviglia destra contro il Monza) e potrà tornare in campo contro il Napoli. Andranno valutati esami strumentali ma anche resistenza e dolore. Non si tratta dei primi problemi alla caviglia per l’ex Salernitana che già a fine novembre aveva riportato una distorsione per un colpo subito nel match contro il Ludogorets, ma era riuscito a tornare pochi giorni dopo, proprio nel match contro il Napoli del 5 dicembre. Chissà che, anche questa volta, il match contro i partenopei non veda come protagonista nuovamente Dia.

