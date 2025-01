L'agente di Casadei è a Roma per incontrare la Lazio: l'indizio social

Si entra nel vivo, la Lazio sembra intenzionata a consegnare un altro calciatore a Baroni dopo Ibrahimovic: il reparto attenzionato è quello del centrocampo vista l'emergenza e la carenza numerica di uomini.

La Lazio tratta per Casadei e Belahyane a centrocampo

Sono questi i due nomi caldi in questo momento: come riportato in mattinata da Fabrizio Romano, la Lazio si sta muovendo in anticipo per portare a Roma Belahyane, è stata recapitata un'offerta al Verona. La Lazio però ci sta provando anche per Casadei, Alfredo Pedullà ha riportato la notizia di un incontro tra Lotito e gli agenti del calciatore.

Gli agenti di Casadei incontrano Lotito

Francesco Facchinetti è uno degli agenti che segue il calciatore italiano. Proprio dal suo profilo Instagram, si può notare il suo arrivo a Roma per discutere con il presidente Claudio Lotito. La trattativa è sicuramente da seguire, Casadei è un nome che piace così come quello di Belahyane.