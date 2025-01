La Lazio ha potuto e può godere di una settimana lunga tra la sfida appena passato contro il Como e la trasferta di Verona, in programma domenica alle 18:00, tempo d'oro se consideriamo le condizioni fisiche non ottimali del gruppo squadra utile soprattutto per far riposare e guarire definitivamente chi è più prossimo al rientro in campo.

Questa mattina Baroni, come di consueto, ha chiamato a raccolta i suoi al Centro Sportivo di Formello per prepararsi al meglio in vista delle prossime sfide. Allenamento che si è concentrato però principalmente su esercizi di natura atletica.

Gli assenti

Baroni sfrutta i tanti giorni a disposizione per far rifiatare il gruppo e le pedine sinora spremute di più o non al meglio, oggi non si sono visti sui campi del Training Center: Patric, Gila, Lazzari, Vecino, Noslin, Dia, Isaksen e Zaccagni. Già domani quando presumibilmente scatteranno le prove tattiche si capirà chi sarà arruolabile e al 100% per Verona.

Seduta atletica per i calciatori biancocelesti

Baroni ed il suo staff tecnico hanno chiamato sul campo i calciatori biancocelesti prettamente per un lavoro di natura atletico durato circa una mezz'oretta, per poi rientrare negli spogliatoi. Allenamento utile soprattutto per non appesantire i calciatori biancocelesti chiamati nuovamente ad un tour de force e testare le condizioni dei calciatori.