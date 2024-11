Marco Giampaolo, l'allenatore vicinissimo alla firma

Il sabato è una giornata dedicata agli anticipi del campionato di Serie A. Oggi però una novità inedita ha contraddistinto questo sabato. In casa Lecce è arrivato l'esonero dell'allenatore Luca Gotti. La società salentina non ha digerito il tiepido pareggio arrivato con l'Empoli e ha preso la decisione di sollevar dall'incarico mister Gotti con il tentativo di dare una scossa alla squadra e cambiare un pò una situazione che iniziava a farsi pesante in termini di punti conquistati e gioco espresso in campo. Si volta pagina quindi, ma chi sarà il sostituto? Il nome più quotato per il nuovo allenatore del Lecce è un ritorno, quello di Marco Giampaolo.

Il comunicato della società sull'esonero di Gotti

L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune.

Il probabile nome è un ritorno in Serie A

In queste ore di nomi ne circolano per sedere sulla panchina del Lecce. Quello più papabile e su cui la società salentina sembra aver allacciato i contatti è quello di Marco Giampaolo. La conferma arriva anche dall'esperto Gianluca Di Marzio, che, tramite SkySport ha parlato apertamente di quanto l'allenatore e il Lecce siano vicinissimi all'accordo. Mancano oramai pochi dettagli e i giallorossi avranno il loro nuovo mister. Un ritorno in Serie A dove le sue importanti esperienze con Sampdoria, Milan e Torino,