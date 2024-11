Monza-Lazio | Le probabili formazioni: Baroni cambia modulo

Poche ore al fischio d'inizio di Monza-Lazio in programma alle 18.00 all' U-Power Stadium. Partita importantissima per entrambe le squadre in piena lotta per i rispettivi obiettivi con il Monza chiamato a fare punti per togliersi dalla zona retrocessione, mentre la Lazio per continuare a rimanere in zona Champions League e proseguire questo filotto di prestazioni e risultati.

Nesta è chiamato a far fronte a qualche defezione di formazione con D'Ambrosio che non verrà convocato aggiungendosi così alla lista degli indisponibili; mentre è recuperato Petagna; Baroni invece sembra essere indirizzato ad un cambio di modulo con qualche conferma di alcuni giocatori che hanno giocato nella partita di giovedì vinta contro il Porto. Occhio a Rovella che è entrato in diffida.

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Monza-Lazio