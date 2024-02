FORMELLO - Tentazione Vecino e Castellanos contro il Milan. Marusic ok, tornano Gila e Zaccagni dall'inizio

Una cena che dia speranza per queste ultime dodici partite di campionato. I continui alti e bassi stanno minando qualunque sogno europeo con la classifica che oggi è impietosa per la Lazio che domani ospiterà il Milan. Gli unici assenti sono Patric e Rovella, entrambi a rischio anche per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Scontato il turno di squalifica, Mario Gila torna titolare al centro della difesa accanto ad Alessio Romagnoli davanti Ivan Provedel. Le gerarchie sono chiare in questa stagione con Nicolò Casale che si accomoda in panchina. Sulle corsie esterne il grande dubbio è legato alle condizioni di Adam Marusic, uscito anzitempo dal match di Firenze. Il montenegrino si è allenato regolarmente con i compagni e domani dovrà arginare Rafael Leao lasciando la corsia mancina a Hysaj, l’alternativa era lo spostamento dell’albanese a destra con l’inserimento di Pellegrini. In mezzo al campo il primo ballottaggio fra Vecino e Cataldi, l’uruguagio ha smaltito il fastidio muscolare ed è in vantaggio sul regista romano apparso in calo atletico. Straordinari per Matteo Guendouzi e Luis Alberto, l’asse che ha confezionato l’illusione lunedì sera. Davanti è pronto a prendersi la maglia da titolare Mattia Zaccagni che insieme a Felipe Anderson dovranno scardinare la retroguardia rossonera. A farne le spese Isaksen ma il lavoro del brasiliano in fase di ripiegamento può essere molto prezioso contro i rossoneri. Il secondo ballottaggio è al centro dell’attacco con Castellanos che insidia Immobile. Il capitano biancoceleste le sta giocando tutte dal primo minuto e un turno di riposo gli permetterebbe di ricaricare le batterie in vista del Bayern Monaco. Attenzione ai cartellini gialli in vista dell’impegno contro l’Udinese per la 28a giornata di Serie A, in diffida c’è Luca Pellegrini.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

A disposizione: Mandas, Sepe; Lazzari, Casale, Ruggeri, Pellegrini; Kamada; Andre Anderson, Cataldi, Pedro, Immobile, Isaksen.

Squalificati: -

Indisponibili: Patric, Rovella

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus Cheek, Rafael Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli

A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Terracciano, Kalulu, Kjaer, Tomori, Jimenez, Reijnders, Musah, Chukwueze, Okafor.

Squalificati: Jovic

Indisponibili: Pobega

ARBITRO: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Assistenti: Filippo Meli – Stefano Alassio

IV uomo: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

VAR: Aleandro Di Paolo

AVAR: Gianluca Aureliano