FORMELLO - Tattica per i biancocelesti nel terzo giorno di Tudor: Rovella in campo

Quest'oggi a Formello la Lazio è scesa in campo per il terzo giorno di allenamenti sotto la guida di Tudor: allenamento che prosegue sulla linea dei primi due. Ancora prove tattiche, utili in questa fase per apprendere i dogmi del nuovo mister.

Buone notizie sul fronte Rovella: il centrocampista, fuori oramai da diverse gare, è in fase di ripresa dal problema legato alla pubalgia. Servirà ancora attendere qualche giorno, ma il centrocampista sta lavorando sul campo con un lavoro differenziato. Sarà lui il primo vero regalo per Tudor.