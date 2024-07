Alla scoperta di Matìas Fernandez-Pardo, ala offensiva del Genk

Classe 2005 di nazionalità belga, Matìas Fernandez-Pardo sembra essere uno degli obiettivi della Lazio per rinforzare il reparto offensiva. Come scritto ieri sera dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’esterno offensivo di proprietà del Gent potrebbe interessare alla società biancoceleste, al netto di diverse squadre che da tempo sono sul giocatore, come nel caso del Milan di Fonseca.

Caratteristiche e numeri

Esterno offensivo all’occorrenza schierabile nel ruolo di seconda punta, con i suoi 183 cm il talento belga non fa mancare diverse qualità: dalla velocità all’abilità nello stretto, passando per l’ottima gestione del pallone con entrambi i piedi. Ala offensiva di piede destro, ma che si muove da sinistra per accentrarsi, Fernandez-Pardo ha già iniziato a far vedere ottime cose nel corso della passata stagione: tanti minuti messi nelle gambe tra Jupiler Pro League e alla sua seconda fase legata alla lotta all’Europa, oltre che tre presenze complessive tra Conference e qualificazioni ad essa. Sedici le sue presenze in Jupiler Pro League, dove tra marzo e maggio si è messo in mostra partendo quasi sempre da titolare, mettendo a referto sette centri e due assist: tra le sue vittime, colpito lo Standard Liegi, il Leuven, il Westerlo, Mechelen e Sint-Truiden, ovvero tutte le squadre affrontate in questa fase tra andata e ritorno.

Decisivo in Jupiler Pro League

Decisivi i gol del talento classe 2005, che hanno aiutato i suoi a chiudere la fase finale della competizione con otto successi e due sconfitte: grazie a questo ruolino, il Gent ha staccato il pass per i playoff di Conference League. Proprio a partire da questa sera, tra poco più di un’ora, per il club belga ci sarà l’esordio contro il Vikingur delle Isole Far Oer, gara d’andata del secondo turno di qualificazione. Il prossimo 28 luglio ci sarà invece l’inizio della Jupiler League, con Fernandez-Pardo e compagni impegnati sul campo del Kortrijk.

La Lazio non è l’unica squadra sul giocatore, per una concorrenza che si prospetta tutt’altro che banale. Per stessa ammissione di Fabiani la società è al momento concentrata sulle uscite, in attesa di capire se a partire sarà proprio uno dei calciatori offensivi della rosa, magari proprio per lasciar spazio al fantasista di proprietà del Gent. Non manca molto all’inizio della stagione, e si capirà in queste settimane se le mosse in entrata della Lazio sono finite, restando semplicemente in attesa di ciò che accade sul mercato, o se invece si cercherà di portare a Roma profili che possano rinforzare una rosa ad oggi colpita dalle partenze di ogni suo riferimento passato.